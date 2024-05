Alla bonifica della Ticosa ci ha pensato madre natura

Parcheggio si, parcheggio no, parcheggio forse. Comunque la si pensi, dopo oltre 40 anni (quaranta) dalla chiusura della Ticosa, quella ferita in mezzo alla città è ancora incredibilmente aperta e sanguinante. Un grande fallimento industriale che nel tempo è diventato lo specchio del fallimento politico. Promesse, bellissimi progetti sulla carta, bonifiche a metà per avere alla fine, nella "migliore" delle ipotesi, un parcheggio a raso perché è molto meglio non andare a fondo del velenoso problema.

E allora, come spesso accade, a coprire le nostre umane vergogne ci sta pensando la natura. Piano piano, zitta zitta, sta trasformando quell'enorme zona paludosa della Ticosa in un selvaggio parco urbano con tanto di laghetto. Un'oasi verde che sembra suggerire, come ben dimostrano le foto di Lorenza Ceruti, ben altre soluzioni alla colata di cemento per ospitare un migliaio di auto. Delle intenzioni di madre natura, mica di un rendering, ne avevamo già scritto tempo fa, nel 2022, e non era nemmeno la prima volta. Tuttavia, seppure sembra che nessuna voglia ascoltarla, lei insiste. E se altrove si parla a sproposito di stile Miami, qui, invece, le Everglades della Florida sono sempre più vicine. Mancano solo i coccodrilli. Ma chissà.