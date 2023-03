Ticino, la Lega sfotte i parcheggi degli italiani e istituisce premio della settimana per il peggiore

Il parcheggio "azzurro" della settimana, questo il premio istituito da Lorenzo Quadri della Lega Ticinese per sfottere e segnalare i parcheggi non regolari di macchine targate Italia. Così se pochi giorni fa aveva segnalato la Mercedes piazzata al posto di una Smart e ricordato con evidente intento polemico il carro attrezzi anti ticinese del sindaco di Como, è di poche ore fa l'ultimo sfottio del consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi che non si è fatto sfuggire questa nuova ghiotta occasione per rilanciare la storia infinita delle discussioni tra auto ticinesi e italiane per quanto riguarda i parcheggi. Anzi, sembra voler fomentare le polemiche postando una volta a settimana i peggiori parcheggi targati Italia. Scrive:

"Riga gialla per ritiro posta, parcheggio destinato alle moto e pure cartello bene in vista. Ma il veicolo con targa "I" è posteggiato come se niente fosse. E per di più proprio davanti ad una cassetta del Mattino. Si vede che il conducente ci tiene proprio a venire citato".