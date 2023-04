Lega dei Ticinesi implacabile: "Un nuovo edificante esempio di parcheggio azzurro in mezzo alla strada"

Implacabile Lorenzo Quadri della Lega dei Ticinesi. Aveva promesso la rubrica settimanale delle auto "italiote" parcheggiate male e così è stato. Il parcheggio "azzurro" della settimana, questo il premio istituito da Quadri per sfottere e segnalare i parcheggi non regolari di macchine targate Italia, è stato assegnato. Questa settimana la vincitrice, secondo il leader della Lega, è una macchina in pieno centro a Mendrisio. "L'auto con targa "I" è posteggiata in mezzo alla strada, sull'area spartitraffico. Ad una ventina di metri c'è un autosilo, ed un altro a meno di 100 ".

Solo pochi giorni fa era stato un nostro lettore a segnalare un'auto a targa ticinese parcheggiata in mezzo alla strada in via Bellinzona. Insomma alla maggior parte delle persone oramai è evidente che si tratti di un escamotage politico per fomentare le polemiche. È piuttosto evidente che le infrazioni avvengano da entrambi i lati del confine.