The Jaded Hearts Club, il video della superband è firmato Olo

Un altro colpaccio per i ragazzi comaschi di Olo Creative Farm. Questo l'annuncio sulla loro pagina Facebook: "Siamo orgogliosi di annunciare il nostro ultimo video per la nuova superband The Jaded Hearts Club composta da Matt Bellamy e Dom Howard dei Muse, Nic Cester dei JET, Graham Coxon dei Blur, Sean Payne dei The Zutons, Miles Kane dei The Last Shadow Puppets e Jamie Davis!".

Loro sono Max De Ponti, Mattia Amadori e Andrea Corti, già noti nel mondo delle produzioni rock soprattutto per i lavori fatti da Olo insieme ai Muse. In questa occasione il loro lavoro è relativo alla realizzazione del video ufficiale, appena rilasciato su tutte le piattaforme musicali, di Reach Out I'll Be There, originale versione dell'omonimo brano dei Four Tops del 1967. Il singolo anticipa l’album di debutto della superband, You’ve Always Been Here, atteso il prossimo 2 ottobre.