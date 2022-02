Terza stagione senza Locanda dell'Isola Comacina, mentre si attende la sentenza del tribunale

Da ormai due anni e mezzo la storica Locanda dell'Isola Comacina è ormai chiusa: era il sette ottobre 2019. Dopo un sopralluogo dei carabinieri forestali, fu ordinata la chiusura, in attesa di adeguamenti igienico-sanitari degli scarichi. Da allora la storica Locanda non è stata più riaperta, dato che la proprietà, ovvero la Fondazione Isola Comacina, gestita dal sindaco di Tremezzina Mauro Guerra, si è rifiutata a portare a norma gli impianti, oltre a non permettere alla Locanda locataria di effettuare i lavori a suo carico. Ora è anche stato reso noto che è stata proprio la Fondazione a chiedere l'intervento dei carabinieri forestali che ha portato alla chiusura del locale.

Dopo aver rifiutato il dialogo diretto con i gestori dall'inizio della vicenda, ora la Fondazione ha iniziato una consultazione per studiare quale utilizzo dare in futuro all'immobile. Specificatamente la Fondazione si chiede che alternative ci possano essere per un servizio di somministrazione di alimenti e bevande che vada a sostituire la storica Locanda, che possa permettere l'utilizzo dell'immobile anche da parte della Fondazione per iniziative culturali e/o socio/aggregative (es. mostre temporanee, eventi e manifestazioni culturali).

"Volere aumentare iniziative culturali sull'Isola - commenta Christian Puricelli - è sicuramente una cosa lodevole. Se però nello stesso tempo si vuole rimuovere la collezione della Galleria Isola Comacina così come il menù unico e tipico della Locanda, e il rito del fuoco, la cosa non sembra più così lodevole. Inoltre si potrebbe avere avuto, senza dover aver chiuso per 3 anni la Locanda, dato che non avremmo avuto problemi a collaborare con la Fondazione a iniziative culturali se solo ci fosse stato chiesto“,

"Il sindqaco Guerra - aggiunge Christian Puricelli - sostiene che la Locanda, come gestita fino ad ora, non è più una gestione adeguata per i tempi nostri, e che la fondazione vorrebbe un ristorante di un altro tipo, più moderno. Vorrei però ricordare al signor Guerra che il valore culturale della Locanda, per il quale è stato apprezzato in tutto il mondo, sta nella preservazione delle tradizioni e non nell'inseguire ogni moda passeggera. La cultura va preservata, non distrutta per poi metterla in un museo. Una visita all'Isola Comacina è un tuffo nella storia e nelle tradizioni, e noi ci batteremo in modo che così sarà mantenuto“

Tuttavia, Guerra aveva di chiarato alla stampa, che "insieme alla presidente dell'Accademia di Brera, Livia Pomodoro, stiamo lavorando per definire un percorso che faccia compiere un nuovo passo avanti sulla strada della tutela e valorizzazione dell’Isola, della storia e degli artisti".

"Ci si meraviglia - prosegue Puricelli - come mai sia il signor Guerra e la signora Pomodoro, che ha visitato la Locanda in ben 1 occasione, rinchiusi in una stanza a sapere come meglio valorizzare l'isola, senza coinvolgere la famiglia Puricelli che dal 1975 vive sull'isola valorizzandola con amore in Italia e nel mondo, come visto dai messaggi d'affetto che continuano arrivare da tutto il mondo.

"Neanche la mozione consiliare presentata e votata da tutti i consiglieri dei partiti di opposizione in consiglio comunale - conclude Puricelli - è riuscita a far cambiare corso al sindaco Mauro Guerra, che grazie alla sua maggioranza assoluta ha rigettato la richiesta per impegnarsi per la conservazione di tutte quelle tipicità che hanno reso questo locale unico al mondo. Ci si chiede quindi se il sindaco Mauro Guerra ha veramente a cuore la cultura o ci siano dietro interessi personali, come da mesi si suppone nelle discussioni nei bar locali".