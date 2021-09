Muggiò: terza stagione senza piscina olimpionica

Da cittadella dello sport a polo olimpico delle disfatte comasche. Se infatti il palazzetto dello sport è ormai chiuso da 8 anni - con il suo futuro che resta ancora avvolto da grandi nuvole - la piscina di Muggiò si avvia invece alla sua terza stagione di stop. Chiusa dal 1° luglio del 2019, oltre 800 giorni fa, per l'impianto rimane in vita solo la proposta Nessi & Maiocchi, con tempi per la riapertura ancora assolutamente indecifrabili.

Per le attività sportive è un vero e proprio disastro. Vista la scarsa disponibilità di impianti in città, gli atleti del nuoto e della pallanuoto rimangono costretti ad arrangiarsi o a rinunciare agli allenamenti e ai corsi. Intanto la piscina Sinigaglia e quella di Casate, nel limite del possibile, viste anche le limitazioni imposte dalle norme covid, sono costrette a fare gli straordinari. Tuttavia, senza un vasca olimpionica a disposizione delle società sportive, la situazione rimane difficilissima.

Un fatto inaccettabile, che pone l'accento sulla drammatica realtà del capoluogo, di una città che non riesce a crescere nemmeno intorno alle più banali necessità di una comunità. Tanto più oggi che le norme sul contenimento della pandemia restano rigidissime anche per le piscine. Ottenuto il sì alla riapertura lo scorso luglio, dovranno seguire regole ferree: distanziamento di 7 metri quadrati, ingressi contingentati in spogliatori e docce, vietato l’uso comune di asciugacapelli, che al bisogno dovranno essere portati da casa (modello a pile). Inoltre negli spogliatoi deve essere garantito il distanziamento di almeno un metro fra i clienti ed è obbligatorio indossare la mascherina. Gli spazi comuni devono infine essere sottoposti a sanificazione e a costanti interventi di pulizia.

Ma per tornare a nuotare tutti a Como, se la piscina di Muggiò resta chiusa, le regole e il green pass non bastano.