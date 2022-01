Terza linea del Forno Acsm, il richiamo di Annoni alle parole di Papa Francesco

Si riunisce oggi, giovedì 20 gennaio, la commissione consiliare speciale per l’esame del progetto della terza linea del termovalorizzatore. L'incontro avverrà in modalità telematica con l’audizione di un rappresentante del settore Ambiente dell’Amministrazione Provinciale, dei rappresentanti delle associazioni ambientaliste, tra i quali la neo presidente della consulta Ambiente del Comune di Como Chiara Bedetti, dell’amministratore delegato di Acsm-Agam Paolo Soldani, della vicepresidente Nicoletta Molinari e dei tecnici. La seduta sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Comune di Como.

L'intevento di Annnoni

Sulla questione intanto interviene l'assesore Paolo Annoni, che anche in questa occasione non si tira indietro: "Con i tempi così stretti per presentare le osservazioni e la campagna elettorale alle porte credo che una simile decisione andrebbe sospesa per la serenità di tutti, in primo luogo dei residenti. Il rischio che tutta la vicenda venga strumentalizzata a favore di questa o quella parte politica è troppo alto. Sono temi di un grande impatto anche a livello emotivo che un'amministrazione dovrebbe affrontare all'inizio del suo mandato non certo negli ultimissimi mesi. Fatto salvo che la salute e il benessere delle persone, come hanno ben ricordato sia il sindaco Mario Landriscina sia Mario Gorla, presidente della Commissione Speciale viene prima di tutto e non si possono fare sconti ad alcuno".

E aggiunge Annoni: "Papa Francesco nelle encicliche Laudato Sii del 2015 e Fratelli Tutti del 2020 parla in questi termini dell’ambiente: «Prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un “noi” che abita la Casa comune. Tale cura non interessa ai poteri economici che hanno bisogno di entrate veloci». "E - conclude l'assessore - il Papa arrivò a dichiarare: «Bisogna escludere dagli investimenti le aziende non sostenibili».