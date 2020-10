Scosse di terremoto a Sondrio, epicentro in Svizzera

Secondo quanto riporta Fanpage una scossa di terremoto è stata registrata questa sera, domenica 25 ottobre, alle 20,35, in provincia di Sondrio, mentre l'epicentro è stato localizzato in Svizzera. La magnitudo della prima scossa, stando a quanto roporta il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia,. sarebbe stata di 4.2. Una seconda scossa sarebbe avvenuta apochi muniti dopo è riportata a magnitudo 3.4. Al momento non si segnalano danni o vittime Seguono aggiornamenti,

