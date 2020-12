Scossa di terremoto avvertita anche a Como

Scossa di terremoto in Lombardia. Secondo l'Istituto nazionale di geologia e vulcanologia l'epicentro sarebbe stato individuato nel Milanese alle ore 16.59 del 17 dicembre 2020. La scossa è stata sentita anche nel Comasco e in centro città a Como dove i palazzi hanno oscillato e i vetri sono vibrati. Secondo informazioni più precise sopraggiunte in seguito l'epicentro è stato individuato a 1 chilometro di profondità nel Comune di Trezzano sul Naviglio.

Ai vigili del fuoco sono giunte diverse chiamate ma si è trattato di segnalazioni da parte di persone più che altro spaventate. Non è stato necessario intervenire per danni a strutture.