Tendolario, la nuova spiazzante struttura alla biglietteria del lungolago

Imprevista? Provvisoria? Troppa pioggia? In ogni caso, a lungolago quasi terminato, con annessa nuova biglietteria, questa nuova struttura stride assai. E non a caso è stata subito attenzionata dagli occhi più attenti di questa città, come quelli di Lorenza Ceruti, architetto e fotografa.

Così, proprio di fronte alla biglietteria della Navigazione, e lungo la sua copertura, è spuntato un tendone ancorato a terra con dieci brutti panettoni di cemento. Nessuno osa pensare che possa essere una soluzione definitiva ma nemmeno un riparo a qualche errore di valutazione. Di certo c'è, in una passeggiata prossima alla fine del suo infinito calvario, che il tendone lascia quanto meno perplessi. Anche fosse provvisorio, il fatto stesso che sia stato installato dimostra che forse qualcosa non funziona a dovere, almeno per chi è in attesa di imbarcarsi o di acquistare un biglietto sotto il sole o sotto la pioggia.