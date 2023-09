Una tenda nascosta nel parco di Villa Olmo: campeggio abusivo o prostituzione?

Una tenda da campeggio nascosta tra la vegetazione all'interno del parco di Villa Olmo: la foto inviata alla redazione da un lettore di QuiComo è stata scattata nell'area verde che c'è dopo avere attraversato il ponte del Chilometro della Conoscenza. Ci troviamo, dunque, su un'area di pertinenza del Comune di Como, quella, per intenderci, in cui si trovano le serre di Villa Olmo.

Al momento non è dato sapere chi utilizzi quella tenda. Potrebbe trattarsi di qualche campeggiatore abusivo, ma c'è anche un'altra ipotesi. Infatti, alcune segnalazioni parlano della presenza frequente di una donna (o forse più di una) dedita alla prostituzione. La tenda - è questa l'ipotesi - potrebbe essere utilizzata come riparo per consumare rapporti al riparo dagli sguardi di eventuali visitatori del parco.