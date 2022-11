Un selfie con Alessandro Volta? Ora si può fare

Un’app dedicata al Tempio Voltiano, voluta dal Settore Musei del Comune di Como, scaricabile gratuitamente e disponibile in italiano e in inglese, sia per iOs sia per Android. Annunciata in occasione della riapertura del museo, l'app ha diverse funzionalità e conduce il visitatore alla scoperta della figura di Alessandro Volta, dai suoi molti ambiti di interesse agli esperimenti condotti, grazie a due guide d’eccezione: Teresa Ciceri e Cesare Gattoni.

Enrico Colombo - Assessore alla Cultura, agli Eventi e Turismo e al Marketing territoriale del Comune di Como - commenta: “Questo progetto dei Musei Civici per il Tempio Voltiano va ad inserirsi in un percorso d’innovazione digitale avviato già dallo scorso anno e che consideriamo prioritario per la fruibilità di un museo contemporaneo. L'idea di rendere i nostri Musei sempre più accessibili e il visitatore sempre più coinvolto nella fruizione degli stessi è ormai alla base della nostra progettualità in termini di innovazione. Questa nuova app audioguida multimediale è uno strumento semplice ed efficace che offre una nuova esperienza di visita per il Tempio Voltiano e contribuisce ancor più a valorizzare la figura di Alessandro Volta, e il nostro territorio. Siamo convinti che questo strumento, messo appunto dall'Assessorato alla Cultura, sarà un punto di riferimento per i turisti ed i nostri ragazzi”.

L’app è stata curata nei suoi contenuti da Gianmarco Cossandi, conservatore del Tempio Voltiano, e realizzata da Rataplan Eventi, con collaborazioni della Fondazione Alessandro Volta e del Liceo Scientifico dell'Istituto Matilde di Canossa. È nata nell’ambito del progetto “VOLTiamo pagina. Viaggio multimediale per tutti alla scoperta di Alessandro Volta e il suo Tempio”, finanziato da Regione Lombardia con i Bandi Cultura 2021 (sezione Musei).

L’app non è una semplice “guida museale”: il pubblico infatti sarà invitato a proseguire la visita anche fuori dal museo, raggiungendo i luoghi voltiani presenti in città e nel territorio tramite l’integrazione con Google Maps. L’obiettivo è di far conoscere al visitatore un’epoca e un territorio, quello comasco e lariano, a cui la figura di Alessandro Volta e? strettamente legata. Il Tempio Voltiano per la sua posizione strategica e la sua notevole architettura è il museo più visitato di Como e rappresenta un forte strumento di promozione turistica della città e del territorio.

La app si rivolge a un ampio pubblico, dai visitatori dei Musei Civici alle scuole, offrendo l’opportunità di conoscere la collezione di strumenti e i numerosi progetti di Volta. È inoltre già stata prevista la possibile implementazione di nuovi contenuti legati a successivi progetti per valorizzare ancor più il Tempio Voltiano. Sfruttando infine la realtà aumentata tutti potranno concludere la visita al Tempio Voltiano in modo speciale: scattandosi un selfie con Alessandro Volta, da condividere sui social tramite un hashtag (#selfieconVolta) o taggando i Musei Civici di Como.

Orari del museo

Dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.

Biglietto intero 5 euro (da 6 a 18 anni 3 euro)