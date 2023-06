"Inutili le telecamere agli incroci: puntano da tutt'altra parte"

Almeno tre le telecamere installate agli incroci di Como che risulterebbero non funzionanti o regolate male. Tanto da non riprendere l'incrocio per le quali sono state installate. La segnalazione arriva dall'ex consigliere Luigi Bottone: "Ho notato almeno tre telecamere che sembrano essere ferme e non funzionanti. Alla rotatoria di Monte Olimpino, all'uscita dell'autostrada, la telecamera è addirittura rivolta verso lo stesso palo a cui è montata. Quella all'incrocio prima della dogana di Ponte Chiasso è rivolta verso il parcheggio e non verso ll punto dove avvengono spesso tamponamenti. Quella alla rotatoria di Villa Olmo, invece, sembra fissare il marciapiedi. Questo mi sembra davvero un inutile spreco".

