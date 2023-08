TEDxLakeComo torna e raddoppia 

Torna TEDxLakeComo e, per la sua XIII edizione, raddoppia con un programma che si snoda per due giornate: sabato 11 e domenica 12 novembre, come sempre nella splendida cornice del Centro espositivo di Villa Erba (Cernobbio): con compagni di viaggio d'eccezione, questo format prova ad esplorare i temi di attualità per fare insieme un passo avanti nella ricerca mai conclusa di un mondo (un po') migliore. Il titolo di questa edizione è “ILLIMITE”, un neologismo scelto per provare a raccontare questo tempo di bivi e crinali, così pieno di sfide e anche di grandi opportunità.

Il programma si preannuncia ricco di spunti tanto da snodarsi sulla giornata di sabato 11 novembre e di allungarsi sulla mattinata di domenica 12 novembre: un surplus di ospiti che ingolosisce gli appassionati del format TEDx. Gerolamo Saibene, promotore del format americano sin dalla sua I edizione in Italia, racconta: “Ci siamo inventati una nuova parola, che anche graficamente cercheremo di far risuonare come una suggestione diversa: il-limite. Ci piace perchè è una parola-moneta, dalle due facce. Ed è anche un termine che accende interrogativi e genera distinzioni: il-limite chiude o apre? Va superato oppure accolto? Confine che ordina, protegge e separa, oppure soglia porosa, da oltrepassare per rigenerare il futuro? È anche un invito alla reinterpretazione del vecchio e all'esplorazione del nuovo, per interrogarci dove siamo e dove potremmo andare”. In perfetto stile TED, torneranno sul palco uomini e donne che pensano, ricercano, intraprendono, innovano, creano, sperimentano idee che meritano di essere condivise.

I biglietti sono già disponibili sul sito www.tedxlakecomo.com dal oggi: in fase di lancio della nuova edizione, i primi ingressi sono proposti con costo promozionale.

CHE COSA È TED

Il nome TED sta per Technology, Entertainment e Design, è un “format” nato nel 1984, e dal 2000 è guidata da Chris Anderson: organizza due grandi eventi, prima solo negli Stati Uniti e oggi in Paesi a scelta nel mondo, chiamando a raccolta personaggi da tutto il mondo che hanno idee o esperienze che meritano di essere raccontate e che per quattro giorni le presentano con “talk” che durino al massimo 18 minuti secondo il format multiforme e dinamicissimo di TED.

Nello spirito delle idee che meritano di essere diffuse TED ha lanciato nel 2009 un programma chiamato TEDx dove la x sta per “eventi TED organizzati in modo indipendente su licenza gratuita di TED”, eventi locali della durata massima di un giorno. Il primo TEDx in Italia è stato organizzato a Como il 6 novembre 2009 e ha preso il nome di TEDxLakeComo.

A lanciare l’iniziativa, Gerolamo Saibene, imprenditore comasco che si è appassionato al format, dopo averlo visto e apprezzato negli USA e ha deciso di portarlo in Italia. Da lì in poi, sono stati organizzati numerosi TEDx sparsi per la Penisola. Le edizioni precedenti di TEDxLakeComo hanno seguito il format di successo di TED. Tredici/quattordici speaker che hanno tenuto presentazioni su argomenti diversissimi tra loro, che hanno spaziato dalla scienza alla tecnologia alla società, proponendo al pubblico stimoli diversi, ma sempre orientati a cogliere le opportunità e i contributi per migliorare il mondo in cui viviamo.