Arrivano i taser per le forze di polizia di Como

Questione di giorni e anche gli agenti delle forze di polizia di Como saranno dotati dei taser. Per la precisione sal 30 maggio. Lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno, il leghista canturino Nicola Molteni: "Dopo Milano, Brescia e Sondrio, da lunedì il taser arriverà nella dotazione effettiva delle forze di polizia di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Pavia e Varese. Con questo ulteriore passaggio, gli operatori di pubblica sicurezza dei dodici comuni capoluogo di provincia della Lombardia potranno contare su uno strumento in più per difendere la propria incolumità e quella dei cittadini: impegno mantenuto".

Il taser è di fatto una pistola a impulsi elettrici che, come spiegato da Molteni è destinata "agli operatori di pubblica sicurezza che si occupano di prevenzione e controllo del territorio, ossia a coloro che sono in prima linea, ogni giorno, per tutelare la sicurezza dei cittadini".

"Questo strumento non letale, di difesa e di non violenza - prosegue Molteni -, sta confermando gli ottimi risultati già osservati nel corso della lunga fase di sperimentazione che, insieme ad un accurato addestramento, ha preceduto il suo utilizzo operativo. E proprio in un momento in cui la domanda di sicurezza che viene dai territori è in aumento, gli investimenti nel settore sono prioritari. Ecco perché stiamo già lavorando per sbloccare ulteriori risorse e aumentare il numero dei taser in dotazione. Donne e uomini in divisa attendevano questo strumento da molto tempo: siamo soddisfatti di aver offerto una risposta concreta ed efficace alle loro aspettative, nella consapevolezza che tutelare la loro incolumità è la precondizione per garantire sicurezza ai cittadini".