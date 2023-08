Trenord aumenta le tariffe. E' polemica

Dal 1° settembre 2023 Trenord applicherà un aumento alle tariffe pari al 4%. Una notizia certo non gradita ai tanti pendolari che sistematicamente si lamentano di ritardi, disservizi e tagli alle corse. In prima linea in questa battaglia per il servizio di trasporto pubblico c'è Europa Verde il cui responsabile "mobilità", Dario Balotta, commenta duramente la decisione di alzare le tariffe, cosa che, a detta sua, sarebbe anche in controtendenza rispetto a quanto avviene in altre regioni europee. "Dopo anni di tagli alle corse, ritardi e disagi continui per i pendolari lombardi, sempre più in diminuzione - commentano da Europa Verde - ora la Regione ha deciso di far scattare dal 1 settembre prossimo un aumento del 4% delle tariffe. Aumento ingiustificato e inaccetabile ed in contrasto con altre regioni europee che hanno ridotto le tariffe come a Madrid e Berlino per rilanciare l'uso dei mezzi pubblici e ridurre l'inquinamento e il traffico delle automobili".

I motivi veri dell'aumento sarebbero dovuti "alla cronica gestione inefficiente della manutenzione dei treni e nella disorganizzazione dei turni del personale di bordo di Tenord".

"Le casse del contratto di servizio del 2024 - continua Balotta - rischiano di “deragliare” a causa della nuova enorme spesa d'esercizio che si aggiungerà agli annuali 800 milioni di euro per i treni ad idrogeno della valle Camonica. Si passerà infatti da una spesa di 17,5 milioni l'anno per la linea Brescia Iseo Edolo ad una di 40,5 milioni l'anno, ben 23 milioni in più che verrebbero recuperati in parte dall'aumento delle tariffe. Non sarà idrogeno pulito ma idrogeno “grigio”, cioè prodotto dalla combustione di metano o biogas con bassa efficienza energeti ed alti costi anche d'investimento oltre che di gestiopne su di una linea che bastava elettrificarla".

Insomma, la spesa per il progetto faraonico e costosissimo dell'idrogeno sarebbe stato posto sulle spalle proprio degli scontenti pedolari lombardi: "Questa enorme spesa inoltre impedirà di incrementare sul resto delle 21 tratte regionali i servizi di trasporto e quindi le corse. Il progetti Idrogeno rischia di far deragliare l'equilibrio economico finanziario di Trenord, per di più a favore di una tratta con il minor numero di passeggeri tra quelle lombarde".