Il sentito omaggio dei carabinieri al generale Dalla Chiesa: fu comandante della compagnia di Como

Questa mattina, 3 settembre 2022, alla caserma del comando provinciale dei carabinieri di Como, su iniziativa del comandante Ciro Trentin, si è tenuta la cerimonia di apposizione di un bassorilievo in bronzo raffigurante il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, di cui ricorre il quarantennale del barbaro omicidio ad opera della mafia. La targa è stata realizzata dall’artista padovano Walmer Peccenini.

Hanno partecipato all’evento il prefetto di Como, Andrea Polichetti, il sindaco Alessandro Rapinese e il questore Leonardo Biagioli. In occasione delle celebrazioni per non dimenticare il sacrificio del generale Dalla Chiesa, il comando generale dell’Arma ha edito un poster/locandina. La breve cerimonia è stata particolarmente sentita, anche nella considerazione del periodo di servizio prestato dal generale Dalla Chiesa al comando della Compagnia di Como, nei primi anni cinquanta.