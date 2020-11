Se tampone fa rima con panettone

Ha quasi dell'incredibile la quantità d'inchiostro che si sta sprecando intorno al banchetto natalizio in versione supplizio. Più che una tradizionale mensa famigliare sembra ormai l'attesa per un banchetto con il diavolo. Si è persino arrivati ad affiancare il Natale, simbolo comunque della nascita, con il termine "strage". Dimenticando ancora una volta che le parole sono importanti. Soprattuto oggi che stiamo vivendo un clima d'ansia e disagio che sta aprendo ferite sempre più profonde nel tessuto sociale.

A leggere i pensieri del governo sembra quasi si stia scongiurando l'apocalisse degli assembramenti. Vien quasi da pensare, volendo usare un po' di facile sarcasmo, che si stia facendo largo il pensiero che la gente abbia l'abitudine di trascorerre il Natale in metropolitana e non in casa con quattro parenti che si avrà pure timore ad abbracciare.

Il Natale sarà quel che sarà, non c'è bisogno di usarlo come clava e scudo per tornare al punto di partenza: dare la colpa ai cittadini e ai loro comportamenti. Abbiamo già capito da tempo che sotto l'albero ci saranno più lacrime che sorrisi, più pacchi che regali. Non occorre trasformare un giorno già segnato dalla pandemia in una cena con delitto.

Non ci sono assassini ma persone in cerca di un po' di pace. E non è che maneggiando i piatti di Natale come bombe a mano si disinnesca il covid. Abbiamo già capito che quel bastardo in qualche modo siederà alla nostra tavola anche il 25 dicembre. Però panettone che fa rima con tampone fa parte della stessa narrazione che non tiene più conto della natura dell'uomo e delle sue tradizioni millenarie. Fa parte di un gesto scomposto che pensa si possa curare il corpo dimenticando la testa.

Non abbiamo bisogno del megafono ma di una notte silenziosa. Di cuore più che d'uvette e canditi. Di essere comunità più che gregge immune.