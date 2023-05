La takahashia japonica invade anche Como e provincia

La takahashia japonica torna a infestare gli alberi e le piante di Como e provincia. Questi strani insetti avvolgono i rami in una sorta di “merletti” bianchi e divorano le piante.

Da anni questo insetto ha fatto ingresso anche nei nostri territori e non avendo trovato un antagonista naturale continua a proliferare. Un insetto che è arrivato in Italia alcuni anni fa, e dopo essersi diffuso soprattutto nelle zone dell'aeroporto di Malpensa e nelle cittadine di Legnano e di Cerro Maggiore, nel Milanese, da anni si è ambientato perfettamente prima a Monza e in Brianza e ora, come riportato anche sulla pagina di Regione Lombardia, anche a Como e provincia. Non è pericoloso per l’uomo e per gli animali e si nutre della linfa delle piante sulle quali ha attecchito.

"La Takahashia japonica, scrivono dalla Regione, è una cocciniglia di origine asiatica, descritta per la prima volta su alberi di gelso in Giappone e diffusa anche in Cina, Corea del Sud e India. In Europa è stata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore (provincia di Milano) su rami di Liquidambar styraciflua, ma è presente anche in altri comuni in provincia di Milano, Varese, Monza Brianza e Como".

Dalle prime osservazioni condotte in Lombardia l’insetto compie una sola generazione all’anno. In primavera, verso fine aprile inizio maggio, le femmine adulte producono i caratteristici ovisacchi. A fine maggio le neanidi escono dalle uova e migrano verso le foglie posizionandosi sulla pagina inferiore ove, con l’apparato pungente-succhiante, si alimentano della linfa rimanendovi fino al mese di ottobre epoca in cui ritornano sui rami per svernare continuando a nutrirsi della linfa.

Il Servizio Fitosanitario Regionale sta monitorando il comportamento di questo insetto di nuova introduzione per verificarne ospiti e danni. Per informazioni consultate la pagina della Regione a questo link.

Per informazioni infofito@regione.lombardia.it.