Svizzera: quarantena per chi arriva da 4 regioni d'Italia

C'è un calcolo matematico alla base della quarantena fiduciaria per chi entra in Svizzera ed arriva da Liguria Veneto, Campania e Sardegna. È un ragionamento strettamente matematico: chi giunge da un determinato territorio dove il numero di casi di Covid ogni 100.000 abitanti sale sopra i 60, deve fare la quarantena fiduciaria. Così per quanto riguarda l'Italia, il Veneto, la Campagna e la Sardegna si sono unite alla Liguria ed ora sono 4 le regioni italiane nella lista nera di Berna.

Il governo Svizzero aggiorna settimanalmente la "black list", nella quale sono presenti anche interi stati come Spagna, Gran Bretagna, Portogallo, Romania, Slovenia, Ungheria e Belgio. Lo stesso vale per chi arriva da Stati Uniti, Canada, Brasile, India, Israele.

Nel caso dell'Italia, della Francia e della Germania l'obbligo di quarantena fiduciaria riguarda solo determinate zone o addirittura città (in Germania, per esempio vale solo per chi arriva da Berlino o da Amburgo).