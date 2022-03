In Svizzera una petizione per cacciare dal Paese Alina Kabaeva, l'amante di Putin

Parole forti nella petizione di Change.org lanciata in Svizzera per cacciare dal loro Paese Alina Kabaeva, presunta amante di Vladimir Putin: "Riunite Eva Braun al suo Hitler", questo è scritto nel testo per chiedere la deportazione della ex ginnasta dalla Svizzera. Fino ad ora la petizione ha raccolto 56.000 firme.

La donna si starebbe nascondendo attualmente in Svizzera, in un luogo segreto, con i loro quattro figli piccoli. Come riporta Page Six, la pagina di gossip del New York Post, "I due condividono due figlie gemelle di 7 anni, nate vicino a Lugano, in Svizzera, nel febbraio 2015. Si ritiene che abbiano anche altri due figli". I bambini e presumibilmente anche Alina hanno il passaporto Svizzero.

La petizione sulla piattaforma Change.org è stata scritta da un gruppo di attivisti svizzeri per chiedere al governo elvetico di espellerla, nel testo ci si domanda perchè nonostante le varie restrizioni imposte verso la Russia si continui ad ospitare lei e la sua famiglia, "...mentre Putin sta distruggendo la vita di milioni di persone?”.

Alina Kabaeva è un'ex ginnasta, politica e modella russa con cittadinanza uzbeka. 39 anni, Kabaeva è stata una delle maggiori stelle della ginnastica ritmica russa, vincitrice dell’oro olimpico e per due volte del campionato mondiale. Ha ottenuto grande popolarità anche come modella e come protagonista di campagne pubblicitarie.

Grande sostenitrice di Putin, dal 2007 al 2014, è stata deputata della Duma di Stato del Partito Russia Unita e in seguito è diventata presidente del consiglio di amministrazione del National Media Group, il gruppo mediatico che controlla Izvestia, Channel One e REN TV.