Svincoli chiusi di notte sulla A9: quando e dove

Autostrade per l'Italia ha aggiornato il programma delle chiusure notturne sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per consentire importanti lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Ecco i dettagli delle chiusure previste nei prossimi giorni:

13 - 14 giugno

Nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno, dalle 21:00 alle 5:00 del mattino, sarà chiuso lo svincolo di Saronno sia in entrata che in uscita. Gli automobilisti sono invitati a utilizzare come alternativa lo svincolo di Origgio, situato al chilometro 14+350, oppure quello di Uboldo, al chilometro 13+900.

14 - 15 giugno

Successivamente, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno, sempre dalle 21:00 alle 5:00, sarà la volta dello svincolo di Turate, che verrà chiuso sia in entrata che in uscita. In questo caso, le alternative suggerite sono lo svincolo di Saronno, al chilometro 15+700, o quello di Lomazzo nord, al chilometro 25+400.