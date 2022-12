Supermercati a Como e in Lombardia: chi resta aperto a Natale e Santo Stefano

Ultime ore della vigilia di Natale, le più frenetiche per chi deve ancora terminare i regali e le compere. Tutti i negozi e i centri commerciali vivono intense ore prima della (meritata) calma. Ma se vi foste dimenticati qualcosa? Se aveste davvero bisogno di un supermercato il giorno di Natale e di Santo Stefano? La regola principale seguita dalle maggiori catene di supermercati è la chiusura per tutto il giorno a Natale e a Santo Stefano, ma qualcosa di aperto potete trovarlo anche a Como e provincia. Vi consigliamo comunque prima di muovervi di telefonare direttamente allo store in cui vorreste andare e controllare sui siti ufficiali.

Supermercati a Natale e Santo Stefano: chi apre, chi chiude

I super Esselunga sono chiusi a Natale e Santo Stefano.

Coop chiuso a Natale e anche il 26 dicembre.

Bennet sarà chiusa il 25 e il 26 dicembre.

Pam apre dalle 9 alle 20 a Santo Stefano ma sono tutti chiusi il 25.

Se proprio vi serve qualcosa il giorno di Natale fa eccezione Conad, che il 25 apre dalle 9 alle 13. Per verificare se anche la sede che cercate voi sarà aperta e gli orari questo è il link di riferimento. Chiuso a Santo Stefano.

Anche Lidl tiene le saracinesche giù il 25 e il 26.

Carrefour: niente spesa a Natale e Santo Stefano. Proprio come i negozi Unes, che saranno aperti solo la vigilia dalla 7.30 alle 19.30.

I super Gigante aprono dalle 8.30 il 26 dicembre, ma restano chiusi a Natale.

Se credete di aver bisogno di fare la spesa il giorno di Santo Stefano i Penny Market sono aperti (in orari variabili, consultate sempre i siti o telefonate). Meglio scegliere la mattina del 26 dicembre per i vostri acquisti.

Centri Commerciali in Lombardia

Per chi cercasse un cinema o dei centri commerciali per lo shopping, ecco alcune idee a Milano e in Lombardia.

CityLife Milano shopping district:

Il 25 dicembre negozi chiusi ma ristorazione e cinema aperti. Il 26 tutto aperto

Il Centro Arese:

25/12: Chiuso

26/12: 09:00 - 22:00

Centro Sarca:

25 dicembre: Galleria e Ipercoop Chiusi

Ristorazione piazza A: 17:00 – 23:00

26 dicembre: Galleria, Ipercoop e ristorazione piazza A: 9:00 – 19:00

Il Vulcano Sesto San Giovanni:

25 dicembre: Chiusi

26 dicembre: 10-19

Fiordaliso Rozzano:

Lunedì 26 dicembre il Centro Commerciale è aperto dalle 9 alle 21, l’Ipermercato Iper dalle 8.30 alle 21, la Fiordafood dalle 9 alle 22. Chiuso a Natale