L'elenco dei supermercati aperti a Como e provincia a Pasqua e Pasquetta

Se qualcuno avesse dimenticato un ingrediente fondamentale per il pranzo di domenica (o per la grigliata di Pasquetta) potrebbe essere costretto a fare un salto al supermercato. Non sarà un'impresa facile, ma molte catene resteranno aperte anche nelle giornate di domenica 31 e lunedì 1° aprile, seppur con orari diversi dal solito. Il consiglio, comunque, è quello di controllare le pagine web dei singoli supermercati o eventualmente telefonare per essere certi. Ecco qualche informazione utile. In provincia di Como a Vertemate con Minoprio, per esempio, a Pasqua sarà aperto Il Gigante con orario ridotto dalle 8 alle 13. A Pasquetta sarà più facile trovare un supermercato aperto, ecco l’elenco delle aperture.

Esselunga

Tutti i punti vendita della catena resteranno chiusi nella giornata di Pasqua, ma riapriranno con orario ridotto nella giornata di Pasquetta (dalle 8 alle 20).

Carrefour

I punti vendita della catena francese saranno aperti a Pasquetta mentre a Pasqua saranno aperti solo alcuni esercizi commerciali (con orari ridotti). L'azienda suggerisce di chiamare il punto vendita per conoscere gli orari. Il Carrefour Express di via Giulio Cesare a Como a Pasqua è aperto dalle 8 alle 13 e a Pasquetta dalle 8 alle 20.

Bennet

I Bennet (ma non tutti) per la giornata di Pasqua faranno orario festivo (si consiglia sempre di telefonare o verificare sul sito), a Pasquetta sono aperti dalle 9 alle 20.

Conad

Parte dei centri sono aperti la domenica di Pasqua e il lunedì dell’Angelo, ma con orari ridotti. Consigliato verificare per singolo punto vendita.

Il Gigante

I punti vendita della catena resteranno aperti sia a Pasqua che a Pasquetta. La maggior parte dei punti vendita a Pasqua saranno aperti dalle 8 alle 13. Qui il sito.

Md

Tutti i punti vendita resteranno chiusi domenica 31 marzo, alcuni apriranno nella giornata di lunedì 1° aprile. Consigliato controllare sul sito.

Iper

I supermercati risultano chiusi domenica, ma aperti lunedì. Anche in questo caso è sempre bene controllare sul sito web di ciascun punto vendita.

Tigros

I punti vendita della catena saranno chiusi a Pasqua mentre a Pasquetta diversi saranno aperti dalle 8.30 alle 20.30. Anche in questo caso consigliato guardare il sito

Lidl

Lidl ha precisato che tutti i suoi punti vendita saranno chiusi a Pasqua mentre saranno aperti dalle 8 alle 20.30 nella giornata di Pasquetta.

Pam/Panorama

I market saranno aperti con orario ridotto a Pasquetta, ma chiusi a Pasqua.

Unes

I supermercati saranno chiusi solo a Pasqua, a Pasquetta subiscono variazioni di orario.