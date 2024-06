Quali sono i supermercati aperti il 2 giugno in Lombardia e gli orari

Il 2 giugno, la Festa della Repubblica Italiana, cade di domenica ma come sempre qualcuno potrebbe avere bisogno di un supermercato aperto e nonostante la celebrazione non sarà difficile fare la spesa perché in Lombardia le principali catene non chiuderanno e per lo più rispetteranno i normali orari delle domeniche. Resta comunque valido il consiglio di controllare gli orari delle singole sedi sui siti ufficiali o meglio ancora fare una telefonata.

I supermercati aperti il 2 giugno in Lombardia

Bennet: i punti vendita saranno aperti. Per conoscere gli orari è possibile consultare il sito bennet.com

Esselunga: i supermercati di questa catena (qui il sito) saranno aperti tutti dalle 8 alle 20. A Merlata Bloom a Milano fino alle 22.

Iper la Grande: a Arese e Orio saranno aperti fino alle 22. Gli altri fino alle 21. Sul sito è possibile trovare le informazioni dei singoli punti vendita.

Careffour: non ci sono indicazioni uniformi per i supermercati di questa catena. Anche se la maggior parte rimarranno aperti per tutta la giornata. Il sito

Coop e IperCoop: Aperta la sede di Milano in via Ornato, ma solo fino alle 13. Gli altri normalmente chiusi di domenica saranno chiusi. Il sito.

Eurospin: Si consiglia di chiamare il punto vendita della propria zona per verificare se sono previste aperture straordinarie o controllare sul sito.

Il Gigante: saranno aperti con orario continuato, dalle 8.30 alle 20, alcuni solo fino alle 13. Controllare comunque il sito qui.

Lidl: aperto con i normali orari della domenica, per controllare chiamare o controllare sul sito.

Pam: aperti dalle 9 alle 21 Qui potete controllare gli orari dei diversi negozi in base alle vostre esigenze

I supermercati Penny Market sono aperti il 2 giugno. Sul sito della catena è possibile verificare gli orari di ciascun punto vendita.

Aperti gli Unes domenica 2 giugno. Per verificare gli orari di ciascun punto vendita è possibile collegarsi al sito della catena di supermercati.