La fortuna bacia Ponte Lambro: mega vincita al Superenalotto

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di giovedì 28 gennaio, con il Jackpot che arriva a 99,4 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di sabato 30 gennaio.

È festa però per il fortunato che ha centrato il "5", con una vincita di 94.691,69 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Ponte Lambro (CO), presso il punto vendita Sisal Caffè Stazione situato in via Roma, 64. Il vincitore è ancora anonimo, anche se in paese si sta cercando di capire chi sia il fortunato!