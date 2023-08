Superenalotto, mega vincita a Gravedona: centrato un 5

Nessun 6 nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 45,9 milioni di euro. Come riporta Agipronews, nel concorso di venerdì 25 agosto centrato un punto 5 dal valore di 116.037,89 euro, realizzato Gravedona ed Uniti, in provincia di Como, presso il punto vendita Tabacchi Cartoleria Fotografia situato in Piazza Garibaldi 3. Da segnalare anche un punto "4 stella" da 50.781 euro.

L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

RED/Agipro