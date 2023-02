Comune di Como, arriva il Super Urp: risposte a ogni cittadino in 48 ore

L'obiettivo è di rivoluzionare il modo di interfacciarsi al cittadino che si rivolge al Comune per avere informazioni o segnalare problemi. Il Super Urp è il progetto ambizioso presentato dal sindaco di Como, Alessandro Rapinese, in conferenza stampa. Anzi, è più di un progetto. E' realtà, ma non ancora a regime. Infatti, il nuovo "Ufficio relazioni con pubblico" virtuale punta a evadere qualsiasi richiesta di informazioni o a recepire qualsiasi segnalazione da parte dei cittadini in 48 ore.

Urp virtuale e super efficiente

Si tratta, nel concreto, di una piattaforma digitale integrata nel sito istituzionale. Vi si accede grazie a due "pulsanti" denominati "fai una segnalazione" e "fai una domanda". Accedendo con il proprio spid o con la carta d'identità elettronica si entra in un'area virtuale dove si può scegliere l'argomento per il quale ci si sta rivolgendo al Comune di Como. Se non si trova l'informazione desiderata si potrà inoltrare la propria richiesta con semplicità senza doversi scervellare a capire quale sia l'ufficio competente e, soprattutto, quale sia l'indirizzo mail corretto a cui scrivere. La piattaforma virtuale del Super Urp è pensata proprio per facilitare il cittadino. Di fatto la piattaforma - costata 110mila euro più 80mila euro di licenze annuali - pensa a tutto smistando la richiesta di informazione o la segnalazione all'ufficio giusto e garantendo la tracciabilità di tutto l'iter della comunicazione tra utente e amministrazione.

Tempi di risposta brevissimi

"L'obiettivo del Super Urp ci sembrava ambizioso inizialmente - ha commentato il sindaco Rapinese in conferenza insieme al dirigente del settore Informatico, Giovanni Fazio - ed era quello di garantire una risposta nel giro di 48 ore. Siamo sicuri, adesso, dopo un breve periodo di test, che questo traguardo sia raggiungibile. Ad oggi le domande vengono evase in circa 72 ore ma il sistema verrà implementato e migliorato per abbassare ulteriormente i tempi di risposta".

Via 150 indirizzi mail dal sito del Comune

Conseguenza diretta di questo "efficientamento" dell'Urp sarà quella di eliminare gli oltre 150 indirizzi email presenti sul sito istituzionale del Comune di Como che, ad oggi, creano confusione al cittadino che deve chiedere informazioni. Spesso la domanda viene inoltrata all'ufficio sbagliato e ora che giunge a quello giusto (quando non si perde nel nulla) passano parecchi giorni.

Di ogni segnalazione resta traccia

"Con questo sistema - ha spiegato inoltre Rapinese - l'amministrazione comunale non ha più scuse perché tutto resta tracciato. Anche per quanto riguarda le segnalazioni. Un cittadino che segnala una buca o un qualsiasi altro problema può far pervenire la segnalazione direttamente all'ufficio competente. Basta comunicazioni via mail che rischiano di accumularsi e non avere risposte o di averle tardivamente".