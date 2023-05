Un successo la campagna marketing della Pinacoteca: in tantissimi "ci hanno messo la faccia"

In tantissimi si sono presentati in via Diaz 84, per partecipare alla divertente e originale campagna di comunicazione della Pinacoteca civica di Como. Alle 10 di sabato 6 maggio 2023 la Pinacoteca ha aperto le porte a quanti hanno deciso di rispondere all'appello lanciato con l'iniziativa "Io ci metto la faccia". L'obiettivo era quello di reclutare testimonial tra la comune cittadinanza per la campagna "Pinacoteca civica, tutta la vita!". Da subito un eterogeneo pubblico si è messo in coda per farsi immortalare dal fotografo Francesco Corbetta.

A partire dal prossimo ottobre i ritratti compariranno su manifesti, cartoline e canali social della campagna di comunicazione. Ma già dal 26 aprile sulle pagine social dei Musei civici di Como è on line,una serie di video e realizzati con persone (note e non note) riprese nelle vie della città e che invitano, appunto, a "metterci la faccia".