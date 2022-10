Studenti comaschi a lezione di "differenziata" e rispetto per l'ambiente

La società Aprica che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nella città di Como ha sviluppato in collaborazione con l’amministrazione comunale un progetto di educazione ambientale per gli studenti del territorio. L'obbiettivo è di promuovere tra i più giovani la consapevolezza e la cultura della sostenibilità attraverso il racconto dei due pilastri, economia circolare e transizione energetica. L’iniziativa “In classe per il futuro” – presentata ai docenti del territorio attraverso un open day virtuale – è rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Como e si pone per l’anno scolastico 2022/23 l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni verso temi quali la corretta modalità di raccolta dei rifiuti, il recupero e riciclo di imballaggi, la riduzione delle spreco alimentare, oltre a favorire azioni di consumo e produzione responsabili. La proposta si articola in 5 laboratori didattici tra cui scegliere (Iniezioni di creatività, Differenziamoci, Rifiuti robotici, Oceano di plastica e Abbasso lo spreco) da realizzare in classe.

Coding a squadre, laboratori teatrali e creativi, tinkering, sono solo alcune delle metodologie utilizzate per affrontare i temi della sostenibilità. Si è aperta la fase di iscrizione ai progetti da parte del corpo docente. E' possibile inviare le richieste sino al 18 novembre, per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa scrivendo a eduambiente.apricaspa@gmail.com.