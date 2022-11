Studenti comaschi in sciopero: venerdì un corteo attraverserà la città

Sciopero degli studenti e manifestazione di protesta: venerdì 18 novembre un corteo organizzato dall'Unione degli studenti di Como partirà da piazza Vittoria e sfilerà per il centro città arrivando fino al Tempio Voltiano. L'appuntamento è alle 8.30 in piazza Vittoria. Il corteo passerà da via Carducci e per il Municipio. "Le motivazioni che spingono anche noi a manifestare - scrivono i responsabili di UDS Como - sono la mancata applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti e una riforma dello stesso, una rete di trasporti capillare e accessibile economicamente, un modello di rappresentanza partecipato e in grado di portare realmente avanti le istanze studentesche, e dei sistemi per tutelare al meglio la salute mentale e la sicurezza nelle scuole. Oltre ai pilastri fondamentali - affermano i ragazzi dell'UDS - le rivendicazioni attraversano trasversalmente diversi temi e verrà sottolineata l’opposizione al governo Meloni e all’inserimento del Merito nel ministero dell’istruzione, anche alla luce della recente lettera del neoministro Valditara alle scuole ricca di “revisionismo storico del fascismo”.

Al corteo parteciperanno anche diverse realtà per mostrare il loro sostegno e dare il loro contributo alla costruzione delle rivendicazioni, tra queste Arci, Como Pride, FFF Como, Oltre il Giardino, CGIL Como, NonUnaDiMeno Como e altre.