Striscia la Notizia a Como: l'inviata Chiara Squaglia interroga i comaschi sulla differenziata

Cosa ne sanno di raccolta differenziata i cittadini di Como? Sanno davvero seprare i rifiuti nel modo corretto? Per scoprirlo non resta che vedere una delle prossime puntate di Striscia la Notizia. Infatti, Chiara Squaglia, invita del noto tg satirico di Canale 5, è venuta a Como per interrogare i comaschi e scoprire se sanno davvero gettare i rifiuti nel modo corretto. Con un bidone diviso in tre frazioni Squaglia ha avvicinato i passanti per chiedere, per esempio, dove va gettato il tappo di sughero di una bottigli di vino o il cartone sporco della pizza. Nell'umido? Nell'indifferenziata? Nella carta?

QuiComo ha avuto modo di seguire e immortalare i curiosi siparietti che l'inviata di Striscia ha improvvisato con i divertiti passanti in piazza Duomo nella mattinata di sabato 12 dicembre.