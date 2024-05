StraWoman cerca volontarie e volontari

Dopo il successo della scorsa edizione, torna il tour StraWoman® 2024 che vedrà le strade d’Italia tingersi nuovamente di rosa. La tappa StraWoman® nella città di Como è prevista sabato 22 giugno. Gli organizzatori sono alla ricerca di 50 volontari, dalle 19.00 alle 24.00 del 22 giugno, per presenziare lungo il percorso nei punti strategici. StraWoman è oggi il più grande raduno “al femminile” d’Italia, all’insegna della passione per lo sport e del divertimento. Nata nel 2011, giunge quest’anno alla 14^ edizione. StraWoman non è solo una corsa-camminata non competitiva, ma un momento di festa all’insegna di sport, musica, divertimento, benessere e solidarietà, dedicata a tutte le donne e ai loro accompagnatori.

StraWoman sostiene da sempre lo sport come motore di cambiamento sociale e per l’edizione 2024 corre insieme ai Charity Partner WeWorld per fermare la violenza sulle donne e Un sorriso in più per aiutare le persone più sole e chi si prende cura di loro. L’organizzazione tecnica è di Italia Runners, società sportiva dilettantistica nata con lo scopo di sostenere le attività dell’atletica leggera, promuovendo in particolare la disciplina del running. Il compito dei volontari sarà quello di indicare ai partecipanti la direzione giusta da percorrere, negli snodi in cui potrebbero sorgere dei dubbi. Il loro compito NON sarà fermare il traffico, compito per il quale sarà attiva la polizia locale. Per i volontari è prevista una copertura assicurativa. Inoltre, nella fase preparatoria della manifestazione, verrà organizzata una riunione online con tutti i volontari e lo staff. Per candidarsi scrivere a: info@strawoman.it