Strade sicure? Non si direbbe: ecco la folle chicane in viale Innocenzo

E' comparsa negli ultimi giorni una nuova quanto insolita segnaletica orizzontale in viale Innocenzo XI, quasi davanti alla sede della polizia locale di Como.

Di fatto le nuove strisce bianche dipinte dopo la recente asfaltatura della strada tracciano il percorso di una sorta di chicane. Apparentemente sembra incomprensibile, poiché obbliga coloro che provengono da sud - e che devono svoltare a sinistra, per esempio per andare alla stazione San Giovanni - a un repentino spostamento sulla destra per poi riportarsi nuovamente sulla sinistra.

Quello che si verifica sembrerebbe pericoloso: alcune auto frenano bruscamente e sterzano a destra per seguire la corsia, ma spesso si rischia di speronare l'auto che viaggia sulla corsia più a destra. Più di mille parole valgono le foto e le immagini video.

