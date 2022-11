Premiato il giovane portiere comasco che segnala il gol all'arbitro (che non lo aveva visto)

Un esempio concreto di sportività, un piccolo episodio ma molto significativo ha visto protagonista un giovane ragazzo, Mattia Martinelli, portiere dell'Eracle Calcio (Como). Un premio che fa parte della prima edizione di WeFairPlay, progetto nato da un’iniziativa dell’associazione sportiva dilettantistica Gs Excelsior – nota per il suo impegno in favore dell’inclusione sociale attraverso lo sport – in partnership con la Provincia autonoma di Bolzano.

Dal campione olimpico che allena una squadra di atleti rifugiati al giovane portiere che segnala una rete non vista dall’arbitro, dalla pattinatrice su ghiaccio che cede all’amica il suo posto in una gara olimpica all’operaio che apre le porte della sua palestra di karate a bambini di famiglie in difficoltà economica. Sono alcune delle storie dei vincitori di questa prima edizione.

E così che uno dei riconoscimenti, il Premio Giovani, per aver dimostrato una grande correttezza in campo è andato a Mattia Martinelli, portiere dell’Eracle Calcio (Como), che durante una partita del 2021, nonostante il pallone fosse entrato in porta senza che l’arbitro se ne accorgesse, ha deciso di segnalare correttamente la rete degli avversari, tra gli sguardi attoniti di pubblico e compagni e quello pieno d’orgoglio del padre. Insomma forse i suoi giovani compagni di squadra al momento non saranno stati molto contenti ma certa