Stazione di Como Borghi, aggiudicata la gara per i lavori di riqualificazione

Ci siamo, è stata aggiudicata all'A.T.I. Impresa Luigi Notari SpA - Valsecchi Armamento Ferroviario Srl la gara per i lavori di riqualificazione della stazione di Como Borghi sulla linea Saronno-Como Lago di FERROVIENORD. L’intervento prevede la messa a standard della stazione con nuove banchine e pensiline, il rinnovo dell’armamento ferroviario e degli impianti e include anche la creazione di un sottopasso pedonale per l’accesso allo scalo da via Carloni.

Dettaglio delle opere

• Realizzazione di un nuovo sottopasso pedonale di stazione per facilitare l'attraversamento delle persone e delle biciclette. Il sottopasso di stazione sarà collocato alla sinistra del fabbricato viaggiatori, in corrispondenza esattamente dell’ingresso principale di stazione. Il sottopasso tra i due binari avrà una lunghezza di circa 16 metri con una larghezza interna di circa 3,40 metri e un’altezza netta interna di 3 metri. L’accesso al sottopasso sarà garantito da scale in cemento armato e da rampe per persone a mobilità ridotta sia al binario 1 sia al binario 2.

• Adeguamento a standard FERROVIENORD delle banchine con innalzamento a quota +55 cm dal piano del ferro per facilitare la salita e la discesa dal treno, posa dei percorsi tattili per persone con disabilità visiva.

• Modifica all’armamento ferroviario con spostamento di un deviatoio e realizzazione di una banchina laterale a servizio del binario 2.

• Realizzazione di una pensilina di copertura della banchina a servizio del binario 2 e prolungamento della pensilina esistente del binario 1, per la copertura della scala del nuovo sottopasso di stazione.

• Realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza, adeguamento del sistema di informazioni al pubblico e adeguamento dell’impianto di diffusione sonora.

I commenti

“Un nuovo, importante tassello per il rinnovamento generale del sistema ferroviario lombardo - dichiara Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia -. I lavori di riqualificazione delle stazioni proseguono speditamente e avvengono in concomitanza con l’immissione di nuovi treni lungo tutte le tratte regionali. Entro il 2025 saranno ben 222 i convogli in servizio, per un importo complessivo di 1,7 miliardi di euro. Per rispondere al meglio alle esigenze dei viaggiatori è necessario coniugare gli interventi infrastrutturali alla maggior efficienza del servizio. Ed è questo l’impegno di Regione Lombardia. La riqualificazione prevista alla stazione di Como Borghi permetterà agli utenti di avere a disposizione di una stazione moderna ed efficiente, con l’obiettivo condiviso di offrire un viaggio su treni comodi, funzionali e soprattutto puntuali”.

“Oggi compiamo un altro passo in avanti nel piano di ristrutturazioni delle stazioni lombarde - dichiara Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche di Regione Lombardia -. I finanziamenti regionali stanno apportando cambiamenti significativi e tangibili, con la realizzazione di interventi mirati a migliorare l'accessibilità e la qualità delle stazioni ferroviarie. Siamo molto soddisfatti dei progressi che stiamo ottenendo con il piano di rinnovo e procediamo spediti per concludere i lavori previsti entro il 2024, consegnando stazioni più accessibili, confortevoli e sicure agli utenti. I risultati che vediamo ad oggi sono evidenti e sotto gli occhi di tutti: questi interventi, infatti, migliorano l’esperienza di viaggio dei viaggiatori ma aumentano anche la sicurezza per le comunità locali, poiché le stazioni rappresentano un elemento vitale e centrale”

“L’aggiudicazione della gara per i lavori di riqualificazione segna una tappa fondamentale per la stazione di Como Borghi che si appresta a cambiare volto grazie all’intervento finanziato da Regione Lombardia, garantendo una migliore fruibilità per tutti gli utenti e favorendo la regolarità della circolazione ferroviaria - commenta il presidente di FERROVIENORD Fulvio Caradonna -. Inoltre, il nuovo sottopasso di stazione permetterà l’accesso pedonale allo scalo da via Carloni anche durante la chiusura del passaggio a livello, andando a risolvere in modo definitivo una situazione di disagio particolarmente sentita non solo dagli utenti della stazione ma anche dagli abitanti del quartiere”.

Finanziamenti e tempi

L’appalto ha un valore pari a 4.683.571,52 euro e tiene conto del ribasso offerto in sede di gara dall’A.T.I. Impresa Luigi Notari S.p.A. - Valsecchi Armamento Ferroviario Srl. La durata complessiva dell’intervento è di 495 giorni dalla sigla del contratto, prevista entro il mese di dicembre: 90 giorni per la progettazione esecutiva, fino a 60 giorni per l’approvazione del progetto, 345 giorni per l’esecuzione dei lavori. L’intervento è finanziato da Regione Lombardia, nell'ambito del Contratto di Programma con FERROVIENORD.