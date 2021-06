La stagione turistica italiana si inaugura sul Lago di Como

In Tremezzina arriva il ministro del Turismo Massimo Garavaglia

Un momento significatico per il nostro Lario, eccellenza internazionale del turismo. In Tremezzina, sul Lago di Como, è in programma l'evento "Inaugurazione della stagione turistica italiana". All'appuntamento saranno presenti, tra gli altri, il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Le Istituzioni nazionali e regionali si confronteranno con i rappresentanti delle principali associazioni di categoria e gli stakeholder del settore turistico per promuovere ulteriormente l'attrattività dei territori del nostro Paese. Alle ore 12.30 il ministro Garavaglia e il presidente Fontana incontreranno la stampa al Grand Hotel Tremezzo.