Partite del Como, il prefetto dice basta al caos viabilità: servizio navetta per le tifoserie

Servizo navette per le tifoserie ospiti a partire dal prossimo campionato. E' quanto richiesto dal prefetto di Como, Andrea Polichetti, nel corso della riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle forze dell'ordine, alla presenza dell’assessore alla Sicurezza del Comune di Como, del comandante della Polizia Locale, del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco e del facilities manager della società Como 1907.

"Il prefetto - si legge nella nota stampa diffusa dal Palazzo del Governo di via Volta - ha sensibilizzato la società Como 1907 in ordine all’opportunità di evitare che, in occasione della disputa delle partite di maggior richiamo, la viabilità cittadina sia gravata in modo pesante dall’arrivo, in forma organizzata o meno, dei tifosi ospiti e l’area dello stadio sia sistematicamente congestionata dall’afflusso incontrollato dei loro mezzi di trasporto. Pertanto, onde alleviare il più possibile i disagi per i residenti e la cittadinanza tutta, a partire dal prossimo campionato, è stato chiesto alla società Como 1907 di prevedere stabilmente, d’intesa con il Comune di Como, un sistema di trasporto della tifoseria ospite, a mezzo autobus, dalle aree urbane appositamente individuate per il parcheggio, ubicate in prossimità degli snodi autostradali e delle reti ferroviarie, allo stadio “G. Sinigaglia”. La proposta è stata prontamente recepita dalla società, che si è impegnata a farsi carico dei relativi costi e delle conseguenti incombenze di carattere amministrativo".