Stadio Sinigaglia, corsa contro il tempo: cantiere al via

Mentre il Calcio Como ha ufficializzato l'acquisto del bomber Andrea Belotti, allo stadio Sinigaglia sono iniziati i lavori per aumentare, come richiesto dalla deroga, la capienza per il prossimo campionato di serie A. Attualmente il cantiere è impegnato in particolare nella zona dei distinti, dove tutta l'arera interessata è stata recitantata e messa in sicurezza, L'obiettivo, naturalmente, è quello di concludere il lavori entro agosto o al massimo a settembre in modo di permettere agli azzurri di giocare in casa le partite del massimo campionato di calcio. In ogni caso il Calcio Como si è già assicurato la certezza di poter contare sul Bentegodi di Verona.