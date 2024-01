Lancia Y sceglie il lago di Como per il suo spot: si gira in via per Cernobbio

Ed è ancora Lariowood. Questa volta a scegliere la cornice del lago di Como come location per il set, è Lancia Y. Il set verrà allestito in via per Cernobbio tra Villa del Grumello e l'intersezione con via Conciliazione. Per garantire lo svolgimento delle riprese e allo stesso tempo la viabilità stradale, il Comune di Como ha emesso un'ordinanza viabilistica. La troupe potrà sospendere la circolazione del flusso veicolare e pedonale tra le ore 06 e le ore 07, tra le ore 10 e le ore 12, tra le ore 14 e le ore 16.30. La sospensione della circolazione potrà avvenire per periodi non superiori ai 5 minuti e con un intervallo tra una sospensione e l'altra di almeno 15 minuti.

"L’esecuzione dei provvedimenti - si legge nell'ordinanza - dovrà essere garantita da movieri messi a disposizione dagli organizzatori, ovvero da addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dall’articolo 12 del codice della strada".

In presenza di particolari situazioni critiche relative alla viabilità, la polizia locale potrà sospendere o rimandare lo svolgimento delle riprese.