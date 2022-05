Dopo le polemiche ecco lo spot Alfa Romeo al Tempio Voltiano

Dopo le polemiche da sinistra per la parata di auto e la difesa d'ufficio dell'assessore Marco Butti, che sulla sua pagina Facebook si chiedeva "ma come si può arrivare a tanto, davanti ad un evento mondiale, con centinaia di giornalisti accreditati, un evento che costituisce una cassa di risonanza straordinaria per il nostro territorio", lo spot della Tonale spopola sul canale Facebook ufficiale di Alfa Romeo. Un video girato al Tempio Voltiano alla presenza di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis (la societa nata dalla fusione tra i gruppi PSA e Fiat Chrysler Automobiles) e del ceo di Alfa Romeo, Jean Philippe Imparato. Il video ha già superato le 100mila visulizzazioni ed è davvero difficile pensare che tutto ciò non possa essere l'ennesima vetrina per Como e il suo lago.