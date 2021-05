Spostamenti Svizzera Italia, il sindaco di Lavena Ponte Tresa: "Deroga per fare la spesa entro 20 km dal confine"

La situazione nella fascia di confine è sempre più tesa: chiesta deroga almeno per giovedì 3 giugno che è per gli svizzeri una festa nazionale

Sembrava, dopo le dichiarazioni del parlamentare Alfieri che il Governo Italiano fosse vicino a creare una sorta di zona franca di 30 km dal confine per permettere agli svizzeri confnanti di entrare in Italia per "esigenze commerciali, servizi e affetti". Le osservazioni di Alfieri risalgono al 21 maggio e aveva dichiarato che la risoluzione del problema "sarebbe stata questione di giorni".

Qualche giorno è passato ma nulla è cambiato: chi dalla Svizzera vuole recarsi in Italia deve avere un tampone negativo fatto nelle 48 ore precedenti (qui l'approfondimento) e compilare anche il modulo online di tracciamento.

Sono soprattutto, ma non solo, i paesi di confine a risentirne.

Il sindaco di Lavena Ponte Tresa Massimo Mastromarino ( che è anche presidente dell’Associazione Comuni Italiani di Frontiera) ha chiesto ai politici e agli amministratori locali di fare una deroga, almeno per il Corpus Domini che per gli svizzeri è una festa importante (il 3 giugno).

Ha detto Mastromarino come riportato anche sul Corriere del Ticino:

«La situazione sulla fascia di confine diventa sempre più tesa. Soprattutto dopo che Francia e Germania hanno allentato le regole per il passaggio tra Stati. Giovedì 3 giugno è la solennità del Corpus Domini. Festa in Svizzera con ponte lavorativo per molte realtà.

Emanare da parte del Ministero della Sanità il decreto di deroga temporale nella fascia di confine dei 20 km. sarebbe per le nostre attività economiche l’inizio della ripresa e soprattutto il segnale che la politica tutta, non ha abbandonato il nostro territorio. Chiedo a ciascuno di voi di fare tutto ciò che è nelle proprie possibilità affinché il provvedimento di deroga sia doverosamente firmato.»

Al momento non è arrivata alcuna risposta.