A Lezzeno rinasce la spiaggia Rivabella

Regione Lombardia ha cofinanziato 40 interventi infrastrutturali sul bacino lacuale del Lario e dei laghi minori stanziando 4.393.250 euro su un totale di 7.803.000 euro, mentre la restante quota di finanziamento è a carico dell'Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori e dei Comuni proponenti. Di questi 40 interventi finanziati dal 2018 a oggi, 18 interventi sono stati completati, 4 interventi sono in corso di realizzazione, per 5 opere sono in corso le procedure di appalto e per i rimanenti 13 è in corso di definizione l'iter progettuale. Oggi l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile e il presidente dell'Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori hanno effettuato dei sopralluoghi sulle due sponde del Lario: a Malgrate (LC) per visionare la nuova passeggiata a lago i cui lavori sono recentemente terminati, e a Lezzeno per visionare la spiaggia Rivabella e il pontile della navigazione pubblica di linea, aree che saranno a breve oggetto di opere di riqualificazione e manutenzione straordinaria.

Oltre alle opere completate, come la passeggiata a lago di Malgrate o il Centro Remiero di Eupilio, ce ne sono molte altre che sono in via di cantierizzazione, in fase progettuale o sulle quali si sta ragionando, come nuovi tratti della pista ciclo-pedonale lariana, il porto di Lecco, il lungolago di Gera Lario, il pontile di Lezzeno.

Spiaggia Rivabella di Lezzeno

L'intervento di riqualificazione della spiaggia Rivabella in Comune di Lezzeno con la contestuale posa di un nuovo pontile ad uso turistico da diporto, ha un costo complessivo pari a 95mila euro di cui 47.500 euro oggetto di contributo regionale. L'avvio dei lavori è previsto entro il mese di ottobre.

Pontile e biglietteria

Gli interventi di manutenzione straordinaria pontile navigazione lago, realizzazione biglietteria e ascensore, il cui avvio lavori è previsto entro fine anno, sono stati interamente finanziati da Regione nell'ambito del Piano Lombardia con un contributo di 300.000 euro. Le opere prevedono di implementare i servizi connessi alla navigazione pubblica potenziandone l'utilizzo da parte dei passeggeri attraverso la realizzazione di una nuova biglietteria e la predisposizione per l'installazione di un ascensore di collegamento tra la quota stradale e l'attuale accesso alla biglietteria all'imbarcadero per l'accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili.