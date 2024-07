Le più belle spiagge del lago di Como? Sono sul ramo lecchese

Se il ramo occidentale (cioè quello comasco) del Lago di Como è famoso per le sue ville e le sue gettonatissime mete turistiche, quello lecchese possiede splendidi luoghi dove fare il bagno. Le più belle spiagge del lago, infatti, si trovano proprio sul ramo orientale e possono rappresentare una piacevole meta balneare non solo per i turisti stranieri ma anche per i comaschi che desiderano trovare novi posti dove tuffarsi, ma senza andare troppo lontano. Ecco allora tre incantevoli spiagge sul ramo lecchese (tra le più belle del lago) con qualche infromazione su cosa le contraddistingue e su come raggiungerle (tutte le foto sono di LeccoToday).

Spiaggia di Onno

Situata nel comune di Oliveto Lario, la spiaggia di Onno (nella foto sopra) è molto apprezzata per la sua bellezza naturale e le acque limpide. È una spiaggia di ghiaia con un'area verde adiacente, perfetta per pic-nic e giornate all'aperto.

In macchina: ci vogliono circa 1 ora. Si prende la SS583 che costeggia il lago fino a Onno.

Con i battelli: Onno non è direttamente servita dai battelli, quindi la combinazione di traghetto e autobus o taxi sarebbe necessaria. Si può prendere un battello fino a Lecco e poi un autobus fino a Onno. Il tempo totale può essere di circa 2 ore.

Spiaggia di Riva Bianca a Lierna

Questa spiaggia è famosa per la sua sabbia bianca e le acque cristalline. È una delle più belle e tranquille del ramo lecchese, ideale per rilassarsi e godersi il panorama.

In macchina: ci vogliono circa 1 ora e 10 minuti. Il percorso include un tragitto lungo la SS340 e poi lungo la SP72.

Con i battelli: da Como, si può prendere un battello diretto a Varenna e da lì prendere un battello locale per Lierna. Il tempo totale può variare tra 2 e 2 ore e mezza, a seconda dei collegamenti e degli orari dei battelli.

Spiaggia di Abbadia Lariana

Questa spiaggia è molto popolare e offre diverse strutture per i visitatori, come bar e ristoranti. La spiaggia è di ghiaia e dispone di un'area attrezzata con lettini e ombrelloni, oltre a un bel lungolago per passeggiate panoramiche.

In macchina: ci vogliono circa 55 minuti. Si prende la SS340 e poi la SS36 in direzione Lecco.

Con i battelli: si può prendere un battello fino a Lecco e poi un autobus o taxi fino ad Abbadia Lariana. Il tempo totale di viaggio può essere di circa 1 ora e 30 minuti, a seconda degli orari dei battelli e degli autobus.