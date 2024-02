Svelato il nuovo spazio Ikea al Bennet di Tavernola

Come anticipato Ikea ha svelato e inaugurato il nuovo spazio di Como. Si tratta del Plan & Order Point all'interno del centro commerciale Gallerie Bennet Lario di via Asiago a Tavernola. Lo spazio serve a offrire ai clienti servizi di consulenze personalizzate per progettare e arredare i diversi ambienti della casa ma anche uffici, spazi di lavoro e attività commerciali. Con il supporto dei co-worker, sarà possibile acquistare qualsiasi soluzione attingendo all’intero catalogo online di mobili e accessori Ikea e scegliere la modalità di consegna più comoda per le proprie esigenze: a domicilio, presso il Plan & Order Point con il servizio “Vicino a te”, o in uno dei tanti punti di ritiro presso partner o uffici postali presenti sul territorio.

“Siamo felici di poter accogliere da oggi anche i comaschi nel nostro nuovo Plan & Order Point - ha dichiarato Monica Corsini, area manager Ikea Milano nel corso della conferenza stampa di presentazione che si è tenuta nella mattina dell'8 febbraio 2024 - e di rendere la nostra offerta ancora più accessibile a chi ci sceglie per arredare quello per noi è il posto più importante al mondo, la casa”.

“Questa apertura - ha proseguito Corsini - rappresenta un ulteriore nuovo passo nella strategia omnicanale di Ikea Italia, in cui sono i clienti a poter scegliere, di volta in volta, come e dove interagire con noi, grazie a una rete sempre più capillare di touchpoint fisici sul territorio, facilmente raggiungibili e integrati con il canale e-commerce”.

In occasione della nuova apertura, Ikea Italia supporterà l’Opera Don Guanella di Como, attraverso la donazione di arredi destinati a minori a rischio esclusione, giovani e adulti in situazione di grave fragilità sociale, che vengono accolti ogni giorno negli spazi dell’organizzazione. Un’iniziativa che rientra nel più ampio progetto “Un posto da Chiamare Casa”, tramite il quale Ikea, in rete con istituzioni e associazioni locali, ha già realizzato più di 750 progetti sociali in oltre 10 anni su tutto il territorio nazionale, volti a restituire il senso di casa a chi più ne ha bisogno.