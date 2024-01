Spaccio di farmaci dello "sballo" davanti al Sert di Como: arriva Striscia la Notizia

Spaccio illegale di farmaci per lo "sballo" proprio davanti al Sert di Como. A scoprirlo è stata Striscia la Notizia che nel corso dell'ultima puntata del 1° gennaio ha mandato in onda un servizio di Max Laudadio che mostra come sia facile acquistare farmaci in voga tra i tossicodipendenti. Tre i motivi fondamentali del dilagare di questo tipo di spaccio: il primo motivo è che queste sostanze ben si prestano ai fini, per così dire, "ricreativi" (leggasi "sballo"). Il secondo motivo è che non essendo sostanze stupefacenti proibite le forze dell'ordine non possono fare niente se trovano qualcuno che detiene questi farmaci. Terzo motivo: costano poco.

Il servizio di Striscia documenta lo spaccio che avviene nei pressi del Sert ma anche in stazione a Como. A spacciare questi farmaci sono in alcuni casi proprio persone in cura presso lo stesso Sert.