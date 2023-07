Il sottopassaggio del Viadotto dei lavatoi è stato riaperto

Oggi, venerdì 14 luglio, la parte in sottopasso del viadotto dei lavatoi è ancora chiuso a causa della bufera d'acqua chje ha investito anche Como. Le auto in direzione Lecco o in uscita da Como, sono costrette quindi a uscire dal viadotto e immettersi nella rotonda, naturalmente la deviazione sta creando qualche ripercussione al traffico. Al momento non siamo in grado di fornire indicazioni sulla riapertura del sottopassaggio.

Edit delle 16.30

Il sottopassaggio è stato riaperto nel pomeriggio.