Escrementi e sporcizia: il degrado del sottopassaggio di Porta Torre utilizzato come bagno pubblico

Sporcizia, degrado e inciviltà, nel cuore del centro città. La fotosegnalazione di un lettore di QuiComo documenta il triste e avvilente stato del sottopassaggio che collega Porta Torre a piazza Vittoria. Nella mattina del 26 gennaio il passaggio pedonale che attraversa sotto suolo Largo Spallino si presentava sporco e maleodorante. Qualcuno ha espletato i propri bisogni fisiologici sulla pavimentazione del sottopassaggio lasciando lì non solo le proprie deiezioni ma anche i fazzoletti usati per detergersi. AL di là di questo episodio estremo ed eclatante va detto che spesso il sottopassaggio in questione è maleodorante a causa della puzza di urina.