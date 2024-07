Parcheggi selvaggi in viale Geno: i marciapiedi diventano aree di sosta Improvvisate

Scene di ordinaria sosta abusiva: mercoledì scorso, intorno alle 21, i marciapiedi di viale Geno si sono trasformati in un'area di sosta improvvisata per decine di auto, costringendo i pedoni a camminare in strada. Questo è lo scenario documentato da un lettore attento che ha inviato video alla redazione di QuiComo, mostrando l'inciviltà dilagante nella Como turistica.

Il lettore ha scritto alla redazione segnalando la preoccupante situazione: "Vi giro i video, che documentano i 'nuovi parcheggi' in viale Geno, nella giornata di mercoledì scorso ore 21. I marciapiedi erano completamente occupati dalle macchine parcheggiate, impedendone così il regolare utilizzo. Più che al sottoscritto, penso ad eventuali disabili che, transitando dalla zona, avrebbero dovuto tornare indietro."

Le immagini inviate mostrano come i marciapiedi, invece di essere un sicuro passaggio per i pedoni, siano diventati un terreno di parcheggio abusivo, costringendo chiunque voglia camminare a scendere in strada. Il lettore solleva anche un interrogativo cruciale: "Mi chiedo se, nel corso della serata, ma anche negli altri giorni, la polizia locale abbia fatto o faccia controlli in questa zona."