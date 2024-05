Una sosta davvero selvaggia in via Merzario: la segnalazione

Di parcheggi così detti selvaggi a Como ce ne avete segnalati davvero tanti. In questo caso però, come ci fa notare il nostro lettore, non c'è nemmeno la scusa della mancanza di parcheggio perchè, come scrive, la piazza era vuota. Quindi resta solo un atto di inciviltà.

"Malgrado la piazza vuota la gente preferisce posteggiare sui marciapiedi", ci scrive Fabrizio da Albate. Per le vostre segnalazioni scrivete al numero 338 428 4765 oppure alla mail quicomostaff@gmail.com.